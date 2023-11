[Sorties] Comme à l’opéra Médiathèque de Ducey – Les Chéris Ducey-les-Chéris, 24 novembre 2023, Ducey-les-Chéris.

[Sorties] Comme à l’opéra 24 et 25 novembre Médiathèque de Ducey – Les Chéris Gratuit. Réservation conseillée.

Projection : vendredi 24 novembre à 20h

(à partir de 10 ans)

Spectacle « Opéramuse bouche pour Mélomanes en herbe » avec Marie-Paule Bonnemason : samedi 25 novembre à 11h et 16h30

(Pour les moins de 5 ans)

Médiathèque de Ducey – Les Chéris Le Pressoir à Ducey – Les Chéris Ducey-les-Chéris 50220 Ducey Manche Normandie

