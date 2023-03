[Conférence et ateliers] Biodiversité Médiathèque de Ducey – Les Chéris Ducey-les-Chéris Catégories d’Évènement: Ducey-Les Chéris

Manche

[Conférence et ateliers] Biodiversité Médiathèque de Ducey – Les Chéris, 13 mai 2023, Ducey-les-Chéris. [Conférence et ateliers] Biodiversité Samedi 13 mai, 10h00, 14h30 Médiathèque de Ducey – Les Chéris MATIN

Conférence « Géologie et Biodiversité » d’Anthony Toulorge

Un atelier « chouette » et des lectures sont prévus pour occuper les enfants pendant que les adultes assistent à la conférence. APRÈS-MIDI

Du compost à la haie : jeux, ateliers, rencontres, débats

Partenariat avec le service déchets, Biosphère, rencontre avec le photographe de l’expo des oiseaux… Médiathèque de Ducey – Les Chéris Le Pressoir à Ducey – Les Chéris Ducey-les-Chéris 50220 Ducey Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.ducey-les-cheris@msm-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.33.48.10.86 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.msm-normandie.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00 ©Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: Ducey-Les Chéris, Manche Autres Lieu Médiathèque de Ducey - Les Chéris Adresse Le Pressoir à Ducey - Les Chéris Ville Ducey-les-Chéris Departement Manche Lieu Ville Médiathèque de Ducey - Les Chéris Ducey-les-Chéris

Médiathèque de Ducey - Les Chéris Ducey-les-Chéris Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ducey-les-cheris/

[Conférence et ateliers] Biodiversité Médiathèque de Ducey – Les Chéris 2023-05-13 was last modified: by [Conférence et ateliers] Biodiversité Médiathèque de Ducey – Les Chéris Médiathèque de Ducey - Les Chéris 13 mai 2023 Ducey-Les-Chéris Médiathèque de Ducey - Les Chéris Ducey-les-Chéris

Ducey-les-Chéris Manche