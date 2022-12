[Atelier] Vitrail sur carton Médiathèque de Ducey – Les Chéris Ducey-les-Chéris Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris

[Atelier] Vitrail sur carton Samedi 11 février 2023, 10h00 Médiathèque de Ducey – Les Chéris

Gratuit. Sans inscription préalable.

Dans le cadre de l’exposition « Art et mystères des vitraux de Ducey ». Médiathèque de Ducey – Les Chéris Le Pressoir à Ducey – Les Chéris Ducey Ducey-les-Chéris 50220 Manche Normandie Venez participer à l’atelier vitrail sur carton, dans le cadre de l’exposition « Art et mystères des vitraux de Ducey ». L’exposition a lieu du 1er au 28 février sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.

