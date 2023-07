Spectacle « C’est idiot mais ça colle à la peau » Médiathèque de Delle Delle Catégories d’Évènement: Delle

Spectacle « C'est idiot mais ça colle à la peau » Mercredi 19 juillet, 19h00 Médiathèque de Delle À partir de 4 ans Spectacle en extérieur « C'est idiot mais ça colle à la peau ».

Un spectacle rythmé et touchant qui nous emmène aux frontières des arts mais aussi aux frontières de nos vies sur fond de cirque contemporain, entre jonglerie, danse et théâtre de rue. Médiathèque de Delle 1 rue de Déridé – 90100 DELLE Delle 90100 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03.84.36.32.43 http://mediathequedelle.blogspot.fr mediathequededelle@territoiredebelfort.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) : 2023-07-19T19:00:00+02:00 – 2023-07-19T19:45:00+02:00

