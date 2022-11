Conférence « Stranger species – A la découverte des curiosités de la nature » Médiathèque de Decazeville Decazeville Catégories d’évènement: Aveyron

La nature nous réserve parfois de sacrées surprises. Venez découvrir de drôles d’espèces ! Médiathèque de Decazeville Place Wilson, 12300 Decazeville Decazeville 12300 Aveyron Occitanie Stranger species

Drôles d’espèces – A la découverte des curiosités de la nature La nature nous réserve parfois de sacrées surprises… Avez-vous déjà entendu parler du rat-taupe nu, de l’arum titan, du poisson-blob, de l’arbre au sang de dragon, du requin grande gueule ? A travers une sélection d’espèces aux formes et couleurs incroyables ou aux capacités hors du commun, embarquez pour un fabuleux voyage à la rencontre des êtres vivants les plus étranges et insolites de la planète ! Entrée libre dans la limite des places disponible (réservation conseillée). Manifestation gratuite organisée par le réseau des Médiathèques du Bassin de Decazeville Communauté, dans le cadre de « Médiathèques en Fête ».

