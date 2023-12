Escapade photographique Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain, 23 mars 2024 14:00, Dangé-Saint-Romain.

Dangé-Saint-Romain,Vienne

Que peut-il bien y avoir d’extraordinaire à photographier à Dangé-Saint-Romain ? Pour le découvrir, rien de tel qu’une balade au coeur de la commune. Montrez-vous curieux, observateur. Suivez les conseils et affinez votre regard à travers l’objectif de l’appareil photo de Raphaël Rémiatte, de la Compagnie Pirouette Queue de Cerise.

Les photos réalisées lors de la promenade seront exposées à la médiathèque durant l’été 2024.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 16:00:00. .

Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Place René Monory

Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



What is there to photograph in Dangé-Saint-Romain? To find out, take a stroll through the town. Be curious and observant. Follow the advice of Raphaël Rémiatte, from Compagnie Pirouette Queue de Cerise, and hone your eye through the lens of his camera.

The photos taken during the walk will be exhibited at the mediatheque during the summer of 2024.

Children must be accompanied by an adult.

¿Qué se puede fotografiar en Dangé-Saint-Romain? La mejor manera de descubrirlo es pasear por la ciudad. Sea curioso y observador. Siga los consejos y afine su vista a través del objetivo de la cámara de Raphaël Rémiatte, de la empresa Pirouette Queue de Cerise.

Las fotos tomadas durante el paseo se expondrán en la biblioteca multimedia durante el verano de 2024.

Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Was gibt es in Dangé-Saint-Romain Außergewöhnliches zu fotografieren? Um das herauszufinden, gibt es nichts Besseres als einen Spaziergang durch das Herz der Gemeinde. Seien Sie neugierig und aufmerksam. Folgen Sie den Ratschlägen und schärfen Sie Ihren Blick durch das Objektiv der Kamera von Raphaël Rémiatte von der Compagnie Pirouette Queue de Cerise.

Die auf dem Spaziergang entstandenen Fotos werden im Sommer 2024 in der Mediathek ausgestellt.

Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP