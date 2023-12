Escapade créative : balade suivie d’un atelier Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain, 9 mars 2024 14:00, Dangé-Saint-Romain.

Dangé-Saint-Romain,Vienne

Une escapade créative, cela vous tente ?

Si nous allions explorer ce qui se trouve sur le chemin de notre balade en plein air, afin de créer une œuvre qui nous ressemble ?

Un peu de mousse, quelques cailloux, une poignée de feuilles mais aussi de la peinture, de l’encre, une pointe de colle…oh et puis l’imagination, le lâcher-prise, la joie !

Pour adolescents et adultes.

Atelier animé par Emilie de Bo’em & Colibri.

2024-03-09 fin : 2024-03-09 17:00:00

Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Place René Monory

Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



How about a creative getaway?

How about exploring what lies along the path of our outdoor stroll, and creating a work of art that reflects us?

A bit of moss, a few pebbles, a handful of leaves, but also paint, ink, a touch of glue?oh and then imagination, letting go, joy!

For teenagers and adults.

Workshop led by Emilie de Bo?em & Colibri

¿Le apetece una escapada creativa?

¿Y si vamos a explorar lo que encontramos de camino a nuestro paseo al aire libre, para crear una obra de arte a nuestra medida?

Un poco de musgo, unas piedrecitas, un puñado de hojas, pero también pintura, tinta, un toque de pegamento… ¡ah y luego imaginación, dejarse llevar, alegría!

Para adolescentes y adultos.

Taller dirigido por Emilie de Bo?em & Colibri

Wie wäre es mit einem kreativen Ausflug?

Wie wäre es, wenn wir die Dinge erkunden, die uns auf unserem Spaziergang im Freien begegnen, um ein Kunstwerk zu schaffen, das uns ähnelt?

Ein bisschen Moos, ein paar Steine, eine Handvoll Blätter, aber auch Farbe, Tinte, eine Prise Klebstoff… oh, und dann die Fantasie, das Loslassen, die Freude!

Für Jugendliche und Erwachsene.

Workshop unter der Leitung von Emilie de Bo?em & Colibri

