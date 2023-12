Escapade de mot en mot : atelier d’écriture Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain, 9 mars 2024 10:00, Dangé-Saint-Romain.

Dangé-Saint-Romain,Vienne

A l’écoute du vent, des oiseaux, de l’eau qui ruisselle, la nature nous offre ce qu’il faut d’inspiration et de paix intérieure pour de beaux moments d’écriture.

Rejoignez notre escapade nature, et après une balade aux abords de la médiathèque, amusons-nous avec les mots, partageons nos histoires !

Aucune compétence particulière en écriture ou littérature n’est requise, l’envie et la curiosité suffisent.

Adolescents et adultes.

Atelier animé par Emilie de Bo’em & Colibri..

2024-03-09 fin : 2024-03-09 12:00:00. .

Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Place René Monory

Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Listening to the wind, the birds and the trickling water, nature offers us the inspiration and inner peace we need to write.

Join our nature escapade, and after a stroll around the media library, let’s have fun with words and share our stories!

No special skills in writing or literature are required, just a desire and curiosity.

Teenagers and adults.

Workshop led by Emilie de Bo?em & Colibri.

Escuchando el viento, los pájaros y el goteo del agua, la naturaleza nos ofrece la dosis justa de inspiración y paz interior para disfrutar de bellos momentos de escritura.

Únete a nuestra escapada a la naturaleza y, tras un paseo por la mediateca, ¡diviértete con las palabras y comparte nuestras historias!

No se requieren conocimientos particulares de escritura o literatura, sólo ganas y curiosidad.

Adolescentes y adultos.

Dirigido por Emilie de Bo?em & Colibri.

Wenn wir dem Wind, den Vögeln und dem rieselnden Wasser lauschen, bietet uns die Natur genau die richtige Inspiration und den inneren Frieden, um schöne Momente beim Schreiben zu erleben.

Schließen Sie sich unserem Naturausflug an, und nach einem Spaziergang in der Nähe der Mediathek können wir uns mit Worten amüsieren und unsere Geschichten teilen!

Es sind keine besonderen Schreib- oder Literaturkenntnisse erforderlich, Lust und Neugier reichen aus.

Jugendliche und Erwachsene.

Workshop unter der Leitung von Emilie de Bo?em & Colibri.

