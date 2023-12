« Escapades » : exposition Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain, 6 mars 2024 15:00, Dangé-Saint-Romain.

Dangé-Saint-Romain,Vienne

L’artothèque de Grand Châtellerault fait escale à la médiathèque et vous invite à découvrir, à travers une sélection d’œuvres contemporaines, différentes démarches artistiques abordant la notion du paysage..

Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Place René Monory

Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The artothèque de Grand Châtellerault (Grand Châtellerault’s art library) is stopping off at the media library to invite you to discover a selection of contemporary works by different artists exploring the notion of landscape.

La biblioteca de arte Grand Châtellerault se detiene en la mediateca para mostrarle una selección de obras contemporáneas de artistas que exploran la noción de paisaje.

Die Artothek von Grand Châtellerault macht in der Mediathek Station und lädt Sie ein, anhand einer Auswahl zeitgenössischer Werke verschiedene künstlerische Ansätze zu entdecken, die sich mit dem Begriff der Landschaft auseinandersetzen.

