Au Fil de vos envies Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain, 1 décembre 2023

Dangé-Saint-Romain,Vienne

Envie d’apprendre ou de partager votre savoir autour des travaux d’aiguilles ? L’atelier « Au fil de vos envies » est fait pour vous !

Au programme : tricot, crochet, broderies, couture… vous l’aurez compris : à vos aiguilles !

Rendez-vous proposé un mercredi sur deux, soit toutes les semaines paires..

2024-01-10

Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Place René Monory

Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Would you like to learn or share your knowledge of needlework? The « Au fil de vos envies » workshop is for you!

On the program: knitting, crochet, embroidery, sewing… you guessed it: get your needles!

Every other Wednesday, every even-numbered week.

¿Le gustaría aprender o compartir sus conocimientos de bordado? Entonces el taller « Au fil de vos envies » es para ti

En el programa: punto, ganchillo, bordado, costura… ya se hace una idea: ¡coge tus agujas!

Cada dos miércoles, las semanas pares.

Haben Sie Lust, etwas über Nadelarbeit zu lernen oder Ihr Wissen darüber zu teilen? Dann ist der Workshop « Au fil de vos envies » genau das Richtige für Sie!

Auf dem Programm stehen Stricken, Häkeln, Sticken, Nähen… Sie werden es verstanden haben: ran an die Nadeln!

Der Termin findet jeden zweiten Mittwoch statt, d. h. in jeder geraden Woche.

