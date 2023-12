Escapade photographique Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

Escapade photographique Samedi 23 mars 2024, 14h00 Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Sur réservation Que peut-il bien y avoir d'extraordinaire à photographier à Dangé-Saint-Romain ? Pour le découvrir, rien de tel qu'une balade au coeur de la commune. Montrez-vous curieux, observateur. Suivez les conseils et affinez votre regard à travers l'objectif de l'appareil photo de Raphaël Rémiatte, de la Compagnie Pirouette Queue de Cerise.

Les photos réalisées lors de la promenade seront exposées à la médiathèque durant l’été 2024.

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain

