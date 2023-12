Escapade d’une rive à l’autre Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain, 16 mars 2024, Dangé-Saint-Romain.

Escapade d’une rive à l’autre 16 mars 2024 – 30 août 2025 Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Accès libre

Envie de découvrir le patrimoine local de Dangé-Saint-Romain, tout en profitant d’une balade en famille ou entre amis ?

Téléchargez gratuitement l’application Explorama sur votre smartphone, ouvrez l’application, sélectionnez le parcours et laissez-vous guider.

Le parcours sera accessible via l’application pendant un an et demi à compter du 16 mars.

En partenariat avec la municipalité de Dangé-St-Romain.

Gratuit – À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte.

Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:00:00+01:00

2025-08-30T09:00:00+02:00 – 2025-08-30T21:00:00+02:00