Vienne Escapade créative : balade suivie d’un atelier Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain, 9 mars 2024, Dangé-Saint-Romain. Escapade créative : balade suivie d’un atelier Samedi 9 mars 2024, 14h00 Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Sur réservation. Une escapade créative, cela vous tente ?

Si nous allions explorer ce qui se trouve sur le chemin de notre balade en plein air, afin de créer une œuvre qui nous ressemble ?

Un peu de mousse, quelques cailloux, une poignée de feuilles mais aussi de la peinture, de l’encre, une pointe de colle…oh et puis l’imagination, le lâcher-prise, la joie !

Pour adolescents et adultes.

Atelier animé par Emilie de Bo'em & Colibri Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain

2024-03-09T14:00:00+01:00 – 2024-03-09T17:00:00+01:00

