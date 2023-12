Escapade de mot en mot : atelier d’écriture Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain, 9 mars 2024 09:00, Dangé-Saint-Romain.

Escapade de mot en mot : atelier d’écriture Samedi 9 mars 2024, 10h00 Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Sur réservation.

A l’écoute du vent, des oiseaux, de l’eau qui ruisselle, la nature nous offre ce qu’il faut d’inspiration et de paix intérieure pour de beaux moments d’écriture.

Rejoignez notre escapade nature, et après une balade aux abords de la médiathèque, amusons-nous avec les mots, partageons nos histoires !

Aucune compétence particulière en écriture ou littérature n’est requise, l’envie et la curiosité suffisent.

Adolescents et adultes.

Atelier animé par Emilie de Bo’em & Colibri.

Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237079 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:00:00+01:00

2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:00:00+01:00