« Escapades » : exposition
6 – 27 mars 2024
Médiathèque de Dangé-Saint-Romain

Entrée libre aux horaires d'ouverture de la médiathèque.

L'artothèque de Grand Châtellerault fait escale à la médiathèque et vous invite à découvrir, à travers une sélection d'œuvres contemporaines, différentes démarches artistiques abordant la notion du paysage.

Médiathèque de Dangé-Saint-Romain
Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain
Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine

mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr
0549237079

2024-03-06T10:00:00+01:00 – 2024-03-06T12:00:00+01:00

2024-03-06T10:00:00+01:00 – 2024-03-06T12:00:00+01:00
2024-03-27T15:00:00+01:00 – 2024-03-27T18:00:00+01:00

Art contemporain

