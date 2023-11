Au Fil de vos envies Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne Au Fil de vos envies Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain, 10 janvier 2024, Dangé-Saint-Romain. Au Fil de vos envies 10 janvier – 17 avril 2024, les mercredis Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Entrée libre Envie d’apprendre ou de partager votre savoir autour des travaux d’aiguilles ? L’atelier « Au fil de vos envies » est fait pour vous !

Au programme : tricot, crochet, broderies, couture… vous l’aurez compris : à vos aiguilles !

Rendez-vous proposé un mercredi sur deux, soit toutes les semaines paires. Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237079 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T15:00:00+01:00 – 2024-01-10T17:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu Médiathèque de Dangé-Saint-Romain Adresse Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Ville Dangé-Saint-Romain

