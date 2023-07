Rencontre avec Adrien Zammit, auteur de « À Vélo! L’encyclo pratique et joyeuse » Médiathèque de Cunlhat Cunlhat, 25 juillet 2023, Cunlhat.

auteur de « À Vélo! L’encyclo pratique et joyeuse » Mardi 25 juillet, 18h30 Médiathèque de Cunlhat

Venez rencontrer et échanger avec Adrien Zammit, auteur du guide pratique À Vélo! L’encyclo pratique et joyeuse, entièrement écrit et dessiné depuis Cunlhat (pour l’anecdote) et paru aux éditions Ulmer en mai 2023.

Pourquoi faire un livre de plus sur le vélo ? Comment on peut vivre ici sans voiture tout en menant des travaux parfois bien éloignés du Livradois ? Comment se remettre d’une grosse chute ou du vol d’un vélo ? Quelles sont les bases pour les déplacements de tous les jours ou les plus longs voyages à vélo ? Comment éviter de dégouter ses proches du cyclisme en cherchant à « partager » sa passion ? Pourquoi depuis les congés payés, le cyclisme est bien associé aux loisirs (ou à la souffrance !) mais presque plus du tout au quotidien ? Faut-il être forcément écolo pour faire du vélo ?

Vente et dédicaces de son livre sur place !

Le partage de connaissances sera suivi d’un partage de victuailles/auberge espagnole, si le cœur vous en dit !

Médiathèque de Cunlhat cunlhat Cunlhat 63590 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

2023-07-25T18:30:00+02:00 – 2023-07-25T20:30:00+02:00

