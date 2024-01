Rencontre-atelier : L’IA et la création artistique à Cugnaux Médiathèque de Cugaux Cugnaux, samedi 3 février 2024.

Rencontre-atelier : L’IA et la création artistique à Cugnaux Rencontre pour les adultes sur l’IA et la création artistique et atelier pour les 4-9 ans à la découverte des robots et de la programmation. Samedi 3 février, 16h00 Médiathèque de Cugaux Rencontre en accès libre, atelier sur inscription : quaidesarts@mairie-cugnaux.fr / 05 81 60 82 62

Début : 2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:30:00+01:00

Rencontre pour les adultes et ateliers pour les 4-9 ans au Quai des Arts à Cugnaux !

Samedi 3 février à 16h, événement gratuit

► Rencontre avec Romain Meunier : L’IA et la création artistique

Que ce soit ChatGPT ou Dall-E, l’IA a surpris tout le monde par sa capacité de génération d’image ou de texte. Celle-ci a soulevé de nombreuses interrogations dans le monde de l’art, notamment chez certains graphistes qui ont pensé voir leurs métiers menacés. Afin de mieux appréhender ces questions, nous verrons les différentes formes d’IA et quels sont les défis et opportunités qu’elles proposent dans le monde de l’art, et ce à travers différentes œuvres artistiques.

Gratuit

Intervenant : Romain Meunier, doctorant en informatique chargé d’enseignement à L’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) côté rencontre et l’association La Compagnie du Code pour l’atelier

► Atelier avec La Compagnie du Code :

A la découverte des robots et de la programmation

De nos jours, les enfants sont entourés de technologies et grandissent avec elles. Il est temps de voir ce qui se cache derrière ! À travers deux activités ludiques, les enfants vont découvrir les robots et la programmation informatique qui permet de les contrôler.

Dans la première activité, ils seront invités à jouer au robot et à programmer leurs camarades.

Ils découvriront ensuite le robot mTiny, et le commanderont pour remplir différentes missions !

Pour les 4-9 ans

Gratuit

Atelier sur inscription auprès de la médiathèque : quaidesarts@mairie-cugnaux.fr / 05 81 60 82 62

Jauge : 12 enfants maximum pour l’atelier

samedi 3 février à 16h

durée de la rencontre-atelier : 1h30

Lieu : Quai des Arts, médiathèque de Cugnaux, Place Léo Lagrange 31270 Cugnaux

L’exposition itinérante Art ex Machina, fruit de la collaboration entre l’homme et l’IA sera également présentée au Quai des Arts de Cugnaux du 2 au 17 février en libre accès pour les publics. Exposition réalisée en partenariat avec Umeshu Lovers et le concours de ANITI.

Rencontre-atelier réalisée dans le cadre du festival SCROLL ! avec la Lecture publique et de l’exposition IA : Double Je au Quai des Savoirs.

Crédit image : La Compagnie du Code

