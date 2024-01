Soirée américaine organisée par la Médiathèque de Cugand Médiathèque de Cugand Cugand, vendredi 9 février 2024.

Soirée américaine organisée par la Médiathèque de Cugand Le vendredi 9 février à 20h, la Médiathèque de Cugand organise une soirée américaine Vendredi 9 février, 20h00 Médiathèque de Cugand Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:30:00+01:00

Le vendredi 9 février à 20h, la Médiathèque de Cugand organise une soirée américaine

Voyagez à travers l’Amérique de New York à Los Angeles en passant par Chicago et le Montana. Découvrez les grands espaces de l’Ouest américain, grâce à la découverte d’auteurs incontournables, mais aussi des personnages emblématique de la l’Amérique : Louis Armstrong, Billy The Kid, Buffalo Bill, Marilyn Monroe… . Lectures, blind test, dégustation…

Durée : 1h30

(Re)découvrez le programme des animations de la médiathèque de Cugand du 9 janvier au 29 février par ici

Médiathèque de Cugand 3 Rue Jean Moulin, 85610 Cugand Cugand 85610 La Gare Vendée Pays de la Loire 02 51 94 82 36 https://catalogue.terresdemontaigu.fr/cugand https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-Cugand-968634893338071 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@cugand.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251948236 »}] [{« link »: « https://www.cugand.fr/actualite/le-cinema-americain-sinvite-a-la-mediatheque-de-cugand/ »}] Entrée libre

médiathèque de CUGAND