Printemps du Livre se balade : Rencontre avec Mathou Médiathèque de Cugand Cugand, vendredi 19 janvier 2024.

dessins humoristiques dont les sujets variés. Retrouvez sa dernière publication : Corps à Coeur. Vendredi 19 janvier, 18h30 Médiathèque de Cugand Inscriptions au près de la médiathèque de Cugand (mediatheque@cugand.fr ou 02 51 94 82 36)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T18:30:00+01:00 – 2024-01-19T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T18:30:00+01:00 – 2024-01-19T20:00:00+01:00

Mathou, née dans les années 80, est illustratrice et autrice BD. Elle publie régulièrement des dessins humoristiques dont les sujets peuvent sans doute se résumer en une seule phrase : dans la vie, on fait bien ce qu’on peut et c’est déjà pas si mal !

Médiathèque de Cugand 3 Rue Jean Moulin, 85610 Cugand Cugand 85610 La Gare Vendée Pays de la Loire 02 51 94 82 36 mediatheque@cugand.fr Entrée libre

Terres de Montaigu Vendée le Département

Terres de Montaigu