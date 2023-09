Spectacle « La belle au bois dormant » par le théâtre du Chêne Vert organisé par la Médiathèque de Cugand Médiathèque de Cugand Cugand, 2 novembre 2023, Cugand.

Le jeudi 2 novembre, venez découvrir le spectacle « La belle au bois dormant » par le théâtre du Chêne Vert à 18h à la Médiathèque de Cugand

Monsieur Louis est un conteur un peu particulier, il vient sur scène nous mitonner sa version de la « Belle au Bois Dormant »… Mitonner oui ! Car Monsieur Louis est aussi un peu cuisinier. D’ailleurs ne serait-il pas le Maître d’Hôtel présent dans le conte ? Concoctant sa recette, il va puiser dans le texte de « Charles Perault », en ajoutant une pincée de Frères Grimm, un zest de Basile, et des morceaux de ma Mère l’Oye – en « vieux françois » !

Durée : 1h

(Re)découvrez le programme des animations de la médiathèque de Cugand du 16 sept au 16 décembre par ici ici

Médiathèque de Cugand 3 Rue Jean Moulin, 85610 Cugand

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T18:00:00+01:00 – 2023-11-02T19:00:00+01:00

médiathèque de CUGAND