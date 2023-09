Café Histoire avec Christophe DUBOIS à la Médiathèque de Cugand Médiathèque de Cugand Cugand Catégories d’Évènement: Cugand

Vendée Café Histoire avec Christophe DUBOIS à la Médiathèque de Cugand Médiathèque de Cugand Cugand, 7 octobre 2023, Cugand. Café Histoire avec Christophe DUBOIS à la Médiathèque de Cugand Samedi 7 octobre, 10h00 Médiathèque de Cugand Sur inscription de préférence Le samedi 7 octobre venez rencontrer Christophe DUBOIS, auteur du livre « Les réfugiés des Ardennes en Vendée, 1940 » à 10h à la Médiathèque de Cugand Christophe DUBOIS évoquera son livre et la présence des Ardennais en Vendée. A Cugand, certains ont connu des Ardennais à cette époque, venez en parler.

Durée : 1h30

Médiathèque de Cugand
3 Rue Jean Moulin, 85610 Cugand
Cugand
85610
Vendée
02 51 94 82 36
mediatheque@cugand.fr

Entrée libre

