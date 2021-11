Médiathèque de Courville exposition peintures de Bernard Delprat Médiathèque L’Eure de Lire, 18 novembre 2021, Courville-sur-Eure.

### Du 18 novembre 2021 au 20 janvier 2022 ### à La [Médiathèque l’Eure de Lire](https://www.courville-sur-eure.fr/article_9_1_mediatheque-l—eure-de-lire_fr.html) de Courville-sur-Eure _(aux heures d’ouverture de la médiathèque)_ _Lundi : 14h-17h_ _Mercredi : 9h30-12h30 et 13h30-18h30_ _Jeudi : 9h30-12h30_ _Vendredi : 17h-19h_ _Samedi : 10h-12h_ . **Bernard Delprat se présente :** Qu’elle soit forêt d’automne ou ciel d’orage, chemin brumeux ou vieux village, champ de coquelicots ou bateau solitaire, bouquet de fleurs ou bord de mer, je laisse dans ma peinture une part de moi-même. Originaire du Périgord, je me suis installé dans le Perche en 2005. Je trouve ici, dans les paysages et la vie rurale, beaucoup de similitudes avec ma région natale. Ceux-ci constituent, avec le littoral breton ou normand, mes principales sources d’inspiration pour la peinture. J’aime bien poser sur la toile également des scènes de vie, des souvenirs de voyage, ou des évènements proches ou lointains qui m’ont touché. En observant mon itinéraire artistique, je me rends compte qu’il est profondément marqué par mon enfance. Mon attachement à la nature, mon admiration des métiers de la terre et des paysages qui y sont rattachés, ont toujours été pour moi les bases de mon travail artistique, car j’ai continuellement voulu traduire par le dessin, puis par la peinture, ces sentiments. Au début, c’était le travail à l’encre de Chine et au fusain. Le passage à la peinture à l’huile, tardif, s’est fait comme une renaissance. J’ai d’abord utilisé une palette de couleurs plutôt minimaliste afin de respecter une harmonie de tons sur chaque toile. Puis, le besoin d’enrichir cette palette par d’autres couleurs s’est imposé. J’ai accompagné le bleu de cobalt par d’autres bleus (ceruleum, de Prusse, outremer), le rouge de Chine vermillonné par d’autres rouges et orangés, et le jaune indien par d’autres jaunes (de Naples, les jaunes de cadmium…). Les médiums me permettent de donner des éclats aux touches que je veux lumineuses. En faisant varier l’épaisseur de la matière et par le maniement alterné du pinceau et du couteau, je donne des impressions de force ou de douceur. Je travaille beaucoup les contrastes et les intensités pour traduire les variations du temps, le temps qui passe, et le temps qu’il fait. Ma production artistique se veut le témoignage d’une vie heureuse, simple, optimiste, où l’homme reste proche de la nature, l’admire et la protège. . **Le site de l’artiste :** [[https://bernarddelpratartistepeintre.wordpress.com/](https://bernarddelpratartistepeintre.wordpress.com/)](https://bernarddelpratartistepeintre.wordpress.com/) . . [_RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

