Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Atelier d’écriture « Les légendes du jardin » avec l’autrice Alice Brière-Haquet Médiathèque de Courteille Alençon Alençon Catégories d’Évènement: Alençon

Orne Atelier d’écriture « Les légendes du jardin » avec l’autrice Alice Brière-Haquet Médiathèque de Courteille Alençon, 27 juillet 2023, Alençon. Atelier d’écriture « Les légendes du jardin » avec l’autrice Alice Brière-Haquet Jeudi 27 juillet, 15h00 Médiathèque de Courteille Pour 8 à 10 enfants de 4-6 ans du centre social de Courteille Le quotidien est une mine où le poète déniche des pépites, les extrait, les polit. Alice brière-Haquet invitera les enfants de 4 à 6 ans du centre social de Courteille à imaginer puis enregistrer les légendes du jardin à partir de leur « ici » : le jardin de l’espace Marie-Terrier !

Organisé dans le cadre de l’opération « Du soleil entre les lignes » Médiathèque de Courteille 28 rue de Vicques, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 29 56 55 https://mediatheques.cu-alencon.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T15:00:00+02:00 – 2023-07-27T16:30:00+02:00

2023-07-27T15:00:00+02:00 – 2023-07-27T16:30:00+02:00 ©libre de droit Détails Catégories d’Évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Médiathèque de Courteille Adresse 28 rue de Vicques, 61000 Alençon Ville Alençon Departement Orne Lieu Ville Médiathèque de Courteille Alençon

Médiathèque de Courteille Alençon Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alencon/

Atelier d’écriture « Les légendes du jardin » avec l’autrice Alice Brière-Haquet Médiathèque de Courteille Alençon 2023-07-27 was last modified: by Atelier d’écriture « Les légendes du jardin » avec l’autrice Alice Brière-Haquet Médiathèque de Courteille Alençon Médiathèque de Courteille Alençon 27 juillet 2023