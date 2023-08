Atelier: L’univers du pain Médiathèque de Coulanges Gonesse, 16 septembre 2023, Gonesse.

Atelier: L’univers du pain Samedi 16 septembre, 14h00 Médiathèque de Coulanges Entrée libre informations auprès de la médiathèque

Samedi 16 septembre à partir de 14h

RDV Devant la médiathèque de Coulanges à Gonesse

Atelier L’univers du pain

Ateliers retraçant l’origine et la fabrication du pain ainsi que sa composition et consommation à travers le monde. Des nombreuses dégustation à découvrir avec l’association La Case

Programmation AUTOMNE 2023 De la Graine à notre Assiette

Ce programme d’animations vous est proposé par l’agglomération Roissy Pays de France en partenariat avec les associations Inven’Terre et La Case et les médiathèques du territoire.

Ces ateliers s’inscrivent plus largement dans la stratégie engagée portée par l’agglomération Roissy Pays de France labellisée « Projet Alimentaire Territorial ». Ce projet a vocation à constituer une gouvernance territoriale sur l’alimentation durable, favoriser la relocalisation de la production et rendre accessible l’alimentation durable. Le programme se déroule de fin juin à octobre 2023 pour continuer de sensibiliser petits et grands aux enjeux de l’alimentation saine, durable et locale.

Médiathèque de Coulanges 4 rue saint nicolas 95500 gonesse Gonesse 95500 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

De la Graine à notre Assiette atelier