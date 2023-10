Junkyard Crew Médiathèque de Corbas Corbas, 18 novembre 2023, Corbas.

Junkyard Crew Samedi 18 novembre, 11h00 Médiathèque de Corbas Apéritif musical, Entrée libre

Guitare slide, chant, sousaphone et batterie, les icônes de la Louisiane sont là. Blues, bien sûr, New Orleans, mais aussi rap – le tout en anglais, en français et même… en créole. L’improbable trio agrémente la batterie de ferrailles, boîtes et percussions en tous genres, le tout accompagné d’un tubiste brésilien récemment arrivé en France. Le répertoire est original, c’est sûr, et on se pose la question : Junkyard Crew, c’est la casse internationale ?

Manouche Fournier, chant, guitares – Guillaume Bertrdan, batterie, chœurs – Rui Barossi, sousaphone

Tarif : Apéritif musical, Entrée libre

Réservation : 04 72 51 45 55

Lieu : Médiathèque de CORBAS

Médiathèque de Corbas 5, avenue de Corbetta Corbas 69960 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 72 51 45 55 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

Festival Festival Les Guitares

© Olivier Fréty