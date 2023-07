La Tête dans les Nuages Médiathèque de Combronde Combronde, 1 septembre 2023, Combronde.

La Tête dans les Nuages Vendredi 1 septembre, 10h30, 15h00, 16h00 Médiathèque de Combronde Sur inscription – jauge limitée

La compagnie ChambOule TOuthéâtre s’installe le temps d’une journée en plein air avec ses transats, ses parasols et sa piste aux étoiles pour proposer des ateliers et des spectacles à destination du jeune-public, des anciens et des familles.

Médiathèque de Combronde 63460 Combronde Combronde 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 86 99 28

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T10:30:00+02:00 – 2023-09-01T12:00:00+02:00

2023-09-01T16:00:00+02:00 – 2023-09-01T16:30:00+02:00

©ChambOule TOuthéâtre