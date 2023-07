Enfance d’hier et d’aujourd’hui dans nos villages de Bourgogne Médiathèque de Cluny Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saône-et-Loire Enfance d’hier et d’aujourd’hui dans nos villages de Bourgogne Médiathèque de Cluny Cluny, 16 septembre 2023, Cluny. Enfance d’hier et d’aujourd’hui dans nos villages de Bourgogne Samedi 16 septembre, 10h00 Médiathèque de Cluny Places limitées, sur inscription. La médiathèque de Cluny accueille un atelier intergénérationnel mené par Caroline Dubois, autour du témoignage de Jean-Pierre.

Venez rencontrer un enfant du pays devenu grand, afin de partager vos moments de vie d’hier et d’aujourd’hui !

En partenariat avec le Pôle social et la Résidence Autonomie Bénétin de Cluny. Médiathèque de Cluny cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 59 20 07 https://bibliotheques.cluny.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 59 20 07 »}, {« type »: « email », « value »: « cluny-mediatheque@wanadoo.fr »}] La médiathèque municipale de Cluny s’est installée dans le bâtiment Victor Duruy depuis 1992. Places de stationnement à proximité, accès PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00 @ pixabay Détails Catégories d’Évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Médiathèque de Cluny Adresse cluny Ville Cluny Departement Saône-et-Loire Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de Cluny Cluny

Médiathèque de Cluny Cluny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluny/