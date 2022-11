Tous aux spectacles – Vive les coquettes (3 à 6 ans) Médiathèque de Cléon Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Tous aux spectacles – Vive les coquettes (3 à 6 ans) Médiathèque de Cléon, 10 décembre 2022, Saint-Étienne. Tous aux spectacles – Vive les coquettes (3 à 6 ans) Samedi 10 décembre, 10h30 Médiathèque de Cléon

Gratuit. Réservation conseillée. Renseignements au 02 76 27 74 92

Samedi 10 décembre 2022, à 10h30, venez profiter d’un spectacle signé « Sicalines » Médiathèque de Cléon Place Saint Roch Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Sophie Verdier raconte partout où l’on aime des histoires. C’est pourquoi elle vient conter à la médiathèque G. Sand. Avec «Vive les coquettes» retrouvez Voletta, une conteuse à plume qui vole à travers le monde pour dénicher les histoires de poules. Et cot cot ! Dans les poulaillers du monde entier cela caquette ! Un mélange de contes traditionnels et de créations plein d’humour et de tendresse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T10:30:00+01:00

2022-12-10T12:00:00+01:00

