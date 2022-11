Tous aux spectacles – La montagne aux cent choix (dès 10 ans) Médiathèque de Cléon Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Tous aux spectacles – La montagne aux cent choix (dès 10 ans) Médiathèque de Cléon, 3 décembre 2022, Saint-Étienne. Tous aux spectacles – La montagne aux cent choix (dès 10 ans) Samedi 3 décembre, 16h00 Médiathèque de Cléon

Gratuit. Réservation conseillée. Renseignements au 02 76 27 74 92

Samedi 3 décembre 2022, à 16h, venez profiter d’un spectacle signé « Le Récigraphe » Médiathèque de Cléon Place Saint Roch Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Inspiré par les contes fantastiques, la fantasy et les livres dont vous êtes le héros, Guillaume Alix vous propose avec ce nouveau spectacle un récit interactif dans lequel le public vote, contrôle un inventaire projeté sur scène et fait évoluer l’histoire. Il évoque aussi la difficulté à faire des choix, la responsabilité de nos actes, la prise de risque et la part du hasards auxquels il faut parfois se remettre. Un spectacle interactif et novateur à ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T16:00:00+01:00

2022-12-03T17:30:00+01:00

