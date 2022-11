Tous aux spectacles – Toc toc toc (0 à 3 ans) Médiathèque de Cléon Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Tous aux spectacles – Toc toc toc (0 à 3 ans) Médiathèque de Cléon, 3 décembre 2022, Saint-Étienne. Tous aux spectacles – Toc toc toc (0 à 3 ans) Samedi 3 décembre, 10h00, 11h00 Médiathèque de Cléon

Gratuit. Réservation conseillée. Renseignements au 02 76 27 74 92

Samedi 3 décembre 2022, à 10h et 11h, venez profiter d’un spectacle signé « Le Chamboule Touthéâtre » Médiathèque de Cléon Place Saint Roch Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages, des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent. Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc,toc,toc, qui est derrière la page ? Un spectacle poétique en musique et en papier qui surprendra petits et grands.

