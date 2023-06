Croc’une histoire (6 à 10 ans) Médiathèque de Cléon Cléon Cléon Catégories d’Évènement: Cléon

Seine-Maritime Croc’une histoire (6 à 10 ans) Médiathèque de Cléon Cléon, 19 juillet 2023, Cléon. Croc’une histoire (6 à 10 ans) Mercredi 19 juillet, 10h30 Médiathèque de Cléon Accès libre et gratuit,

Renseignements 02 76 27 74 92 La médiathèque de Cléon, située place Saint Roch, près de la mairie, vous propose de venir écouter des histoires contées aux enfants de 6 à 10 ans. Médiathèque de Cléon Cléon (76) Cléon 76410 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T10:30:00+02:00 – 2023-07-19T12:00:00+02:00

2023-07-19T10:30:00+02:00 – 2023-07-19T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cléon, Seine-Maritime Autres Lieu Médiathèque de Cléon Adresse Cléon (76) Ville Cléon Departement Seine-Maritime Lieu Ville Médiathèque de Cléon Cléon

Médiathèque de Cléon Cléon Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleon/

Croc’une histoire (6 à 10 ans) Médiathèque de Cléon Cléon 2023-07-19 was last modified: by Croc’une histoire (6 à 10 ans) Médiathèque de Cléon Cléon Médiathèque de Cléon Cléon 19 juillet 2023