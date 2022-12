Nuits de la lecture Médiathèque de Cléon Cléon Catégories d’évènement: Cleon

Entrée libre, renseignements et réservations au 02 76 27 74 92

Les 7e Nuits de la lecture se tiendront du 19 au 22 janvier 2023. La Ville de Cléon vous convie pour cet événement national, autour du thème de la peur.. à la médiathèque de Cléon. Médiathèque de Cléon Cléon (76) Cléon 76410 Seine-Maritime Normandie Les 7e Nuits de la lecture se tiendront du 19 au 22 janvier 2023. La Ville de Cléon vous convie pour cet événement national, autour du thème de la peur.. à la médiathèque de Cléon. Des contes et albums pour enfants aux histoires fantastiques, des sagas de science-fiction dystopiques aux enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais contemporains qui traitent de nos effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traversons, le motif de la peur imprègne la littérature et nous invite à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture… en particulier la nuit ! Les agents de la Médiathèque vous invitent à les rejoindre le vendredi 20 et le samedi 21 janvier, pour des événements variés : soirée jeux, escape game, lectures d’histoires effrayantes et une surprise..

