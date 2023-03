Histoire subjective du Proche Orient mais néanmoins valide…je pense Médiathèque de Clamart, 17 mai 2023, Clamart.

De et avec Lauren Houda Hussein Mise en scène Ido Shaked

Musique (live) de Hussam Aliwat

Création lumières Léo Garnier Création sonore: Thibault Champagne

Spectacle tout public à partir de 13 ans

Durée estimée – 2h30 (+ entracte)

Production Théâtre Majâz • coproduction (En cours) Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine. Résidences de création Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Théâtre Châtillon Clamart.

Le Théâtre Majâz est conventionné par la DRAC Ile-de-France.

Création le 6 octobre 2023 au Théâtre Châtillon-Clamart

Le projet Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide… je pense s’articule sur trois épisodes portés par une comédienne et un oudiste. Chaque épisode est dédié à une ville; Beyrouth, Jérusalem puis Paris en mêlant récit et musique live, comme un concert documentaire. À travers l’intime, nous cherchons à dessiner une cartographie sensible du Proche-Orient.

Beyrouth ou bon réveil à vous! se situe à Beyrouth et débute un jour avant la guerre de 2006 avec Israël. La narratrice à l’aube de ses 20 ans, alors en voyage au pays de son père, doit se rendre à un concert de Fairuz, finalement annulé. C’est l’histoire d’un passage brutal à l’âge adulte, et de la transmission d’une histoire, familiale et politique, entre un père et sa fille.

Le deuxième épisode, Jérusalem, premiers pas sur la lune est une traversée de l’autre côté de la frontière. Quelques mois après la guerre, alors étudiante en école de théâtre, la narratrice rencontre et tombe amoureuse d’un israélien. Dans un conflit entre culpabilité et défiance, elle part pour la première fois voir le pays de l’autre côté. Celui-là même qui lui faisait la guerre un an auparavant.

Le troisième et dernier épisode Paris est marqué par le personnage du père. Incarnée par sa fille, il envahit le plateau, insiste pour raconter sa propre histoire. Ce patriarche qui se veut « patrie » se confronte à sa propre violence, à la guerre qu’il a infligée à sa propre famille, dans l’intimité de la maison, loin de ce « prince sans royaume » que nous avons rencontré dans « Beyrouth ». Une histoire de la violence incarnée par l’État mais aussi par les hommes, surtout les hommes qui en ont été victimes. Dans le même ton libre et direct des deux premiers épisodes de la trilogie, une forme de stand up tragi-comique, la narratrice nous mène loin et tout près, au Proche-Orient et en banlieue parisienne pour raconter les rapports fondateurs entre l’Occident et l’Orient, entre nous et nos parents, entre ce que nous étions et ce que nous aspirons à devenir.

CALENDRIER REPRESENTATIONS SAISON 2022/23

> du mercredi 17 au mercredi 24 mai 2023 : 4 représentations de Beyrouth ou bon réveil à vous et Jérusalem premiers pas sur la lune en cours de programmation en Hors les murs par le Théâtre de Châtillon-Clamart ( à la médiathèque à Clamart au Lycée Guynemer à Clamart, à la médiathèque à Châtillon et au Centre Socio Culturel de Châtillon )

ETAPES DE CREATION 2021 ET 2022

Beyrouth ou bon réveil à vous! (épisode 1) en résidence de création du 17 au 21 mai 2021 au Théâtre des Quartiers d’Ivry, CDN du Val-de-Marne et créé le samedi 22 mai 2021 à la Librairie Livres en lutte, puis joué 14 représentations en appartements, centres sociaux et association de Vitry-sur-Seine puis en tournée 8,19 et 20 octobre 2021 et 18 et 19 janvier 2022 > Scène Nationale d’Aubusson Théâtre Jean Lurçat

Jérusalem, premiers pas sur la lune (épisode 2) en résidence de création au Théâtre des Quartiers d’Ivry, CDN du Val-de-Marne du 28 février au 4 mars 2022, et créé dans le cadre d’une programmation hors-les- murs les 10 ,16, 17, 18 et 19 mars 2022 du Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine

le 2 avril 2022 Première étape de création pour la forme en salle au Théâtre Jean Vilar en amont de la création prévue en 2023 avec la présentation des deux épisodes dans la même soirée, donnant lieu à une création lumière

