Vienne . Cette exposition est un éloge à la puissance et la longévité des arbres. Elle présente différents types de forêts et d’arbres (baobabs, etc.). Parmi les forêts tempérées, tropicales, ou méditerranéennes, quelques exemples sont mis en évidence comme la forêt exceptionnelle de Bialowieza ou l’immense taïga sibérienne. L’arbre est le pilier de la forêt. De nombreuses espèces animales et végétales vivent et/ou se nourrissent aux différents étages (strates) de l’écosystème forêt. Remi CADIER, artiste autodidacte, à Jaunay-Marigny, accompagnera cette exposition de ses oeuvres : il est sculpteur sur racines. Tout public Exposition tout public +33 5 49 84 11 98 Remi Cadier

