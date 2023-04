Pause doudou le rendez-vous des bébés Médiathèque de Civaux, 27 juin 2023, Civaux.

Pause doudou le rendez-vous des bébés Mardi 27 juin, 09h30, 11h00 Médiathèque de Civaux gratuit, sur réservation

On fête l’été avec les bébés.

Stéphanie propose des histoires, jeux de doigts et comptines

pour les bébés et leurs accompagnant.

Inscription obligatoire

En exterieur si le temps le permet

Médiathèque de Civaux 4 place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549841198 http://bm-civaux.departement86.fr https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-Civaux-La-t%C3%AAte-ailleurs-102058728418804 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.civaux@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549841198 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bm-civaux.departement86.fr »}] Service culturel de la ville de Civaux, dont l’accès est totalement gratuit, la médiathèque propose – le prêt de livres, CD, DVD, revues, paniers à sons, livres numériques -des services : connexion internet, impressions, photocopies -des animations toute l’année Gratuité pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T09:30:00+02:00 – 2023-06-27T10:00:00+02:00

2023-06-27T11:00:00+02:00 – 2023-06-27T11:30:00+02:00

Pixabay