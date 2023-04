Bain de forêt pour bébé ( et leur nounou) Médiathèque de Civaux Civaux Catégories d’Évènement: Civaux

Bain de forêt pour bébé ( et leur nounou) Médiathèque de Civaux, 14 juin 2023, Civaux. Bain de forêt pour bébé ( et leur nounou) Mercredi 14 juin, 09h30 Médiathèque de Civaux Gratuit, sur réservation Avec Bellinda (Jardin Passion Nature), les assistantes maternelles sont invitées avec les bébés qu’ellent gardent, à un moment de découverte de la foret, et des activités que l’on peut y faire avec bébé, en tout simplicité. Inscription obligatoire

Le lieu sera communiqué ultérieurement Médiathèque de Civaux 4 place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549841198 http://bm-civaux.departement86.fr https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-Civaux-La-t%C3%AAte-ailleurs-102058728418804 [{« type »: « link », « value »: « http://bm-civaux.departement86.fr »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.civaux@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549841198 »}] Service culturel de la ville de Civaux, dont l’accès est totalement gratuit, la médiathèque propose – le prêt de livres, CD, DVD, revues, paniers à sons, livres numériques -des services : connexion internet, impressions, photocopies -des animations toute l’année Gratuité pour tous Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

