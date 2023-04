Contes en forêt Médiathèque de Civaux, 10 juin 2023, Civaux.

Contes en forêt Samedi 10 juin, 14h00 Médiathèque de Civaux gratuit, sur inscription

On trouve un coin confortable en forêt, on s’installe et on écoute : des contes où les arbres parlent, ou des êtres étranges peuplent les forêts, des histoires merveilleuses à écouter au frais sous le feuillage d’un arbre.

A partir de 3 ans, en famille.

Le lieu sera communiqué ultérieurement.

Sur inscription

Médiathèque de Civaux 4 place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549841198 http://bm-civaux.departement86.fr https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-Civaux-La-t%C3%AAte-ailleurs-102058728418804 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.civaux@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549841198 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bm-civaux.departement86.fr »}] Service culturel de la ville de Civaux, dont l’accès est totalement gratuit, la médiathèque propose – le prêt de livres, CD, DVD, revues, paniers à sons, livres numériques -des services : connexion internet, impressions, photocopies -des animations toute l’année Gratuité pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T15:30:00+02:00

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T15:30:00+02:00

Pixabay