Vienne

Découverte du cycle de l’eau : atelier scientifique et nature Médiathèque de Civaux, 13 avril 2023, Civaux. Découverte du cycle de l’eau : atelier scientifique et nature Jeudi 13 avril, 14h00 Médiathèque de Civaux

Sur inscription. Gratuit L’eau douce, c’est quoi ?

D’où vient l’eau ? Où va t’elle ?

Comprendre le cycle de l’eau, c’est facile, avec les animateurs nature du

CPA Lathus ! Médiathèque de Civaux 4 place de Gomelange Civaux 86320 Vienne 0549841198 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T12:00:00+00:00 – 2023-04-13T14:30:00+00:00

