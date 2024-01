La Constellation se fait des films Médiathèque de Chevillon Chevillon, mercredi 3 avril 2024.

La Constellation se fait des films Découverte d’un film d’animation suivi d’un atelier de bricolage Mercredi 3 avril, 14h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Début : 2024-04-03T14:00:00+02:00 – 2024-04-03T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T14:00:00+02:00 – 2024-04-03T16:00:00+02:00

« Ma vie de courgette » un film de Claude Barras 2016

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70