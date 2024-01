Bibi Milesi et Allan en concert Médiathèque de Chevillon Chevillon, vendredi 22 mars 2024.

Bibi Milesi et Allan en concert Spectacle musical répertoire chanson française « La valse des prénoms » Vendredi 22 mars, 20h30 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

Ambiance années 80 avec le sympatique duo Bibi et Allan

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

concert