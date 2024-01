Du Silence au Concert Médiathèque de Chevillon Chevillon, samedi 16 mars 2024.

Du Silence au Concert Un spectacle musical de la compagnie MAM Samedi 16 mars, 10h30 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Partir du silence, donner à entendre les sources imagées du son acoustique, donner à voir les prémices de la lumière, quand les musiciens s’installent dans une forme de concert, de la pénombre à l’éclairage, dans un cheminement progressif, au milieu des enfants, tranquilles puis joyeux.

Réagir, interagir avec leurs émotions en exploiter le chemin à l’aide d’une forme mélodique, prélude à une douce naissance harmonique, menant à un concert riche et festif. Enfin, les petits seront invités à toucher, à jouer, à danser…Vers le partage d’une émotion collective.

En collaboration avec la Médiathèque Départementale de la Huaute-Marne

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70