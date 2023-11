Mes dragons et moi Médiathèque de Chevillon Chevillon Catégories d’Évènement: Chevillon

Haute-Marne Mes dragons et moi Médiathèque de Chevillon Chevillon, 28 février 2024, Chevillon. Mes dragons et moi Mercredi 28 février 2024, 15h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription En route pour le château des Dragons lumineux !

Wanda apprend par le jeune prince Loumi que leur royaume est en très grand danger. Pendant que les grenouilles de la rivière, insouciantes, chantent gaiement, elle va devoir aider son nouvel ami : Énigme à résoudre, collier magique à reconstituer, pierres précieuses, expédition dans la caverne des terribles créatures pétrifiantes…

Que le sauvetage des dragons commence ! Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Chevillon, Haute-Marne Lieu Médiathèque de Chevillon Adresse Rue du Château, 52170 Chevillon Ville Chevillon Age min 4 Age max 99

