« Micro-Folie » une exposition proposée du 12 février au 09 mars 12 février – 4 mars 2024, les lundis Médiathèque de Chevillon Entrée libre

La Micro-Folie est un dispositif porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette. En quelques mots, il s’agit d’un musée numérique – constitué d’un grand écran en interaction avec des tablettes.

Cette galerie d’art virtuelle contient plus de 2 700 chefs d’oeuvre numérisés en haute définition qui sont à appréhender en autonomie ou avec un conférencier.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est

2024-02-12T14:00:00+01:00 – 2024-02-12T19:00:00+01:00

2024-03-04T14:00:00+01:00 – 2024-03-04T19:00:00+01:00