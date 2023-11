La Constellation 2.0 Médiathèque de Chevillon Chevillon, 7 février 2024, Chevillon.

La Constellation 2.0 Mercredi 7 février 2024, 14h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Atelier rétrogaming : Le retrogaming englobe la pratique des anciens jeux vidéo mais aussi la collection et l’entretien d’ordinateurs personnels, de consoles de jeux vidéo, de bornes d’arcade et de jeux vidéo, le patrimoine vidéoludique et est souvent lié à l’art et la culture, ayant trait à l’avènement du jeu vidéo et de la micro-informatique familiales dans les années 1980.

1 Console super nintendo et 1 Console sega mega drive prêtées par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T14:00:00+01:00 – 2024-02-07T16:00:00+01:00

