Atelier bébés musiciens Médiathèque de Chevillon Chevillon, 16 janvier 2024, Chevillon.

Atelier bébés musiciens Mardi 16 janvier 2024, 09h30 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur réservation

Un atelier pour développer la coordination, en faisant les gestes nommés dans une comptines, en tapant des mains ou des pieds au son d’une musique, le tout-petit prend conscience de son corps.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon media-chevillon@agglo-saintdizier.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T09:30:00+01:00 – 2024-01-16T10:30:00+01:00

