La Constellation cuisine Médiathèque de Chevillon Chevillon, 10 janvier 2024, Chevillon.

La Constellation cuisine Mercredi 10 janvier 2024, 14h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Au programme un conte célèbre et un atelier de cuisine pour confectionner la recette à l’issue de l’histoire.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T16:00:00+01:00

2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T16:00:00+01:00