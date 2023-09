C’est pas la fête du slip ! par la compagnie CIRTA, Compagnie de théâtre à Langres Médiathèque de Chevillon Chevillon, 22 décembre 2023, Chevillon.

C’est pas la fête du slip ! par la compagnie CIRTA, Compagnie de théâtre à Langres Vendredi 22 décembre, 20h30 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Spectacle burlesque où l’humour et l’émotion s’entremêlent pour conter l’abracadabrante histoire du village de Mirabel-le-Haut, dont la place devient le théâtre de la discorde entre les ambitions narcissiques de Lucien et la volonté d’affirmer sa différence de Raoul.

Spectacle organisé en collaboration avec la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

2023-12-22T20:30:00+01:00

