La poupée oubliée Médiathèque de Chevillon Chevillon, 20 décembre 2023, Chevillon.

La poupée oubliée Mercredi 20 décembre, 15h00 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Par une veille de saint-Sylvestre, un passant laisse échapper de ses bras chargés de cadeaux, une poupée. Celle-ci s’enfuit et se met en quête de la petite fille aux allumettes, du célèbre conte d’Andersen, persuadée que cette enfant saura prendre soin d’elle.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

