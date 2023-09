Atelier bébés signeurs Médiathèque de Chevillon Chevillon, 19 décembre 2023, Chevillon.

Atelier bébés signeurs Mardi 19 décembre, 09h30 Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur réservation

Un temps privilégié pour développer l’éveil sensible et culturel du tout-petit par la découverte des premières comptines en langue des signes sous la houlette de Maud Eloi, interprète LSF

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon media-chevillon@agglo-saintdizier.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T09:30:00+01:00 – 2023-12-19T10:30:00+01:00

